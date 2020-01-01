TRADER21.RU - Профессиональные инструменты для прибыльного форекс-трейдинга 2021! 18+

Торгуйте в Робофорекс по коду fcns и получайте 85% rebates пожизненно! Это лучшее предложение по рибейтам! Узнать подробнее!

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Fx Max 7.0 - лучшая торговая система форекс на настоящий момент: до +60% в мес!
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Комплект из 6-и профессиональных продуктов для форекс-трейдинга со скидкой 75%!
Вы можете приобрести сразу 6 (шесть) продуктов по трейдингу на ваш выбор. Если какой-то из продуктов у вас уже есть, то вместо него вы можете поставить другой!
В комплект входят самые последние версии (2020) следующих продуктов: системы FxMax7 и Forex Grail System, роботы GS Spider 2020 и GS Bitcoin, индикатор для скальпинга Scalper X3, автозакрывальщик сделок Fx Profit Keeper. Каждый продукт можно приобрести так же по-отдельности.

К каждому продукту по одной лицензии привязывается 3 реальных и 3 демо-счета! Покупая все шесть продуктов сразу одним комплектом, Вы получаете скидку 75% и экономите до 35 700 рублей!
11900
р.
47400
р.
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Скидка -50%
Scalper X3 - новый прибыльный индикатор для скальпинга до 200% в месяц
Scalper X3 - это стрелочный индикатор для скальпинга и интрадэй трейдинга. Индикатор вобрал в себя всё самое лучшее от всех стрелочных индикаторов и доработан таким образом, чтобы выдавать максимально качественные сигналы. Кол-во прибыльных сделок по сигналам индикатора Scalper X3 превышает 70%, что гарантирует получение прибыли при систематической торговле на дистанции.

Торговать можно на таймфреймах от M5 до H4. Для торговли отлично подойдут все основные валютные пары, включая EURUSD и GBPUSD.
Самые прибыльные таймфреймы H1 и M30!
3900
р.
7900
р.
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Скидка -65%
Комплект из 2-х профессиональных торговых систем форекс со скидкой 65%! Fx Max 7.0 + Forex Grail System
В комплект входят самые последние версии профессиональных торговых систем для прибыльного форекс-трейдинга: FxMax7 (2020) и Forex Grail System (2020). Торговые системы отлично дополняют друг друга и совместно способны приносить в разы больше прибыли! Каждый продукт можно приобрести так же по-отдельности.

К каждому продукту по одной лицензии привязывается 3 реальных и 3 демо-счета! Покупая две торговые системы сразу одним комплектом, Вы получаете скидку 65% и экономите до 9 900 рублей!
5900
р.
15800
р.
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Скидка -50%
Fx Max 7 - полуавтоматическая торговая система с доходностью до 60% в месяц
Fx Mах 7 - новинка августа 2020 - это полуавтоматическая торговая система для прибыльного трейдинга на рынке форекс. Система использует качественные фильтры сигналов и позволяет заключать сделки с прибылью до 600 пунктов в месяц.

Система Fx Max 7 отлично подойдет как новичкам, так и более опытным трейдерам. В состав системы входит робот, который сам может сопровождать и закрывать открытые позиции, - таким образом, трейдер получает оптимальную прибыль со средней сделки и зарабатывает стабильный профит на дистанции!
3900
р.
7900
р.
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Forex Grail System - инновационная торговая система до 70% в месяц!
Forex Grail System - торговая система форекс, которая даёт два типа сигналов - по тренду и против тренда! Торговые сигналы по тренду дают прибыльные сделки с винрейтом 2:1 в нашу пользу с вероятностью около 60-80%.

Forex Grail System использует в своих расчетах различные фильтры скользящих средних и осцилляторов, что позволяет выявлять лучшие точки для заключения сделок и точно определять трендовые движения, торгуя в сторону которых, вы будете брать максимальную прибыль с рынка.
3900
р.
7900
р.
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Скидка -50%
FX Profit Keeper - авто-закрывальщик сделок с прибылью до разворота цены!
Fx Profit Keeper - это полуавтоматический советник для MetaTrader4, который сам сопровождает и закрывает сделки. Робот работает внутри дня на таймфрейме H1.

Fx Profit Keeper - идеальный помощник при внутридневной торговле: Вы открываете сделку, а робот сам закроет ее с прибылью, сохраняя в среднем от 30-40 пунктов, - до того как цена развернется, или же, если ситуация будет подходящей, - возьмет 70 пунктов и более. Вручную работать с такой точностью и оперативностью очень сложно! Теперь задачу по закрытию сделок возьмет на себя Fx Profit Keeper!
3900
р.
7900
р.
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Скидка -50%
GS Bitcoin - робот-сеточник для торговли Биткоином (BTCUSD) до +50% в мес.
Робот GS Bitcoin - специальный робот, который создан для торговли исключительно Биткоином в терминале MetaTrader4! Торгует только на паре BTCUSD! Абсолютная новинка марта 2020 года!

Робот GS Bitcoin использует ту же стратегию торговли, что и робот GS Spider 2020. Аббревиатура «GS» в названии - это сокращение от Grid Strategy, что означает Сеточная Стратегия! Технология построения сеток в данном роботе показывает себя стабильной и прибыльной на дистанции. Торгуя на паре BTCUSD этим роботом, можно зарабатывать до 50% в месяц! Робот GS Bitcoin максимально оптимизирован под торговлю Биткоином!
3900
р.
7900
р.
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Скидка -50%
GS Spider 2020 - робот-сеточник с доходностью до 300% в месяц
Робот GS Spider 2020 - это самая последняя улучшенная версия уже известного многим прибыльного торгового советника от проекта Trader21.RU.

Робот может работать на более чем 20 валютных парах в полностью автоматическом режиме. В своей стратегии советник использует сеточную структуру ордеров с уникальной логикой, которая является лучшей разработкой на настоящий момент среди всех существующих сеточных алгоритмов.
3900
р.
7900
р.
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FX Predictor 2 - торговая система форекс для M30, H1 и H4, которая не сливает!
Торговая система FX Predictor 2 - одна из самых прибыльных торговых систем на сегодня. Она прогнозирует движение цены с точностью до 80%. Система учитывает волатильность и направление рынка. Оптимальные таймфреймы для работы M30, H1 и H4.

Система работает по четким правилам, что исключает гадание во время трейдинга. По этой системе можно торговать как в спокойном режиме с доходностью 10% в месяц, так и разгонять депозиты до 50-100% в месяц и более!
3900
р.
7900
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BuySell H4 Signals - уникальный стрелочный индикатор уровней!
Индикатор BuySell H4 Signals показывает стрелками потенциальные точки входа в рынок. Индикатор использует в своих расчетах уровни и свечные паттерны, а не пересечение скользящих средних, что позволяет давать качественные сигналы на самой ранней стадии движения цены.

Данный индикатор можно купить только через MQL5 маркет!

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Суть следующая: Вы регистрируетесь у брокера RoboForex и при открытии счетов указываете мой код партнера: fcns. Всё! Теперь от каждой Вашей сделки Вы будете дополнительно получать часть средств - от 5 до 10$ за каждый наторгованный Лот. «Дополнительно» означает, что эти выплаты идут именно бонусом к Вашим Рибейтам от Брокера, а не вместо них! То есть, Вы просто торгуете, как обычно, торгуете вручную или роботами, и будете получать бонусом часть тех средств, которые брокер заплатил бы мне, - то есть вдобавок!

Очень важно: с Вас никто не возьмёт ни копейки! Если Вы откроете счёт не по моей реф. ссылке, то никаких дополнительных начислений получать не будете, а если по моей реф. ссылке, - то будете дополнительно получать 85% от моего заработка. К примеру, если Вы в какой-то месяц совершите 200 сделок объёмом 100 лот, то автоматически заработаете 500-1000 долларов дополнительно! Просто потому что Вы - мой партнёр! При этом в самой торговле Вы можете выйти в ноль или даже небольшой минус, но в итоге всё равно останетесь в хорошем плюсе именно за счет Бонуса от меня! А 200 сделок в месяц - это всего около 10 сделок в день! Для скальперов и для интрадэй трейдеров это обычная ситуация!

Получать часть средств Вы будете каждый день в автоматическом режиме по системе Auto-Rebate - Rebates клиенту, сумма будет отражена в Вашем личном кабинете Робофорекс и доступна для снятия сразу же после зачисления! Чтобы Вы знали, средства у брокера Робофорекс выводятся мгновенно на электронные кошельки - и в течение 1-2 дней - на карты! Брокер RoboForex - один из лучших по торговым условиям и качеству исполнения сделок: своим фондом AlmazovFund.com я управляю со счёта именно этого брокера!

Вам выгода очевидна - Вы зарабатываете дополнительно, вообще не прилагая никаких усилий! То есть, в любой другой ситуации у любого другого брокера, по чужой реф. ссылке или вообще без неё - Вы бы ничего не заработали, а по моему коду - зарабатываете сверху, как говорится, "на халяву"! Мне выгодно так же, так как моя сеть расширяется, и чем она больше, - тем больше я зарабатываю с той суммы, которую мне платит брокер! Брокеру выгодно, так как я привожу ему клиентов, и он (брокер) готов платить за них, делясь своею прибылью! Win-Win-Win!

Надеюсь, всё понятно объяснил! Регистрируйтесь по моей реф. ссылке у брокера Робофорекс и получайте реальные деньги (часть моей "получки") бонусом в качестве благодарности от меня на полном автомате! Я ценю тех, с кем работаю!

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Контактная информация
Андрей Алмазов
Профессиональный трейдер и программист MQL,
опыт работы на форексе с 2008 года.

Руководитель проекта Trader21.RU -
разработка высокоточных инструментов для форекс-трейдинга.

Управляющий инвестфондом AlmazovFund.com -
средняя доходность фонда: 8.5% в месяц.

Реальная подтвержденная доходность торговли через системы:

MyFxbook: https://www.myfxbook.com/members/AndyTrader21/almazov-system/2317320
MQL5: https://www.mql5.com/ru/signals/391687
Мой e-mail: andreyalmazov@trader21.ru

Мой профиль в сообществе трейдеров MQL5:
https://www.mql5.com/en/users/andytrader21

Мой видео-канал на YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCj2pKn06jbNBEI7DuPpQmww?view_as=subscriber


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Предупреждение о рисках
Торговля инструментами с использованием кредитного плеча - такими, как Forex, - сопряжена с высоким уровнем риска. Не следует рисковать больше, чем вы можете позволить себе потерять. Не следует начинать торговлю или инвестирование, если вы не до конца понимаете реальную степень убытков и риска, которым вы подвергаетесь. Торгуя или инвестируя, вы должны всегда принимать в расчёт уровень своего опыта. Если степень возможного риска вам не до конца понятна, пожалуйста, обратитесь к независимому специалисту за дополнительной консультацией.
Прибыльные сигналы форекс на 100-200 пунктов в неделю!
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Профессиональные инструменты для прибыльного форекс-трейдинга! 18+

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