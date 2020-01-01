Я являюсь VIP-партнёром
брокера RoboForex
, и этот брокер платит мне комиссию со своего заработка. Я же отдаю 85% от своего заработка
всем желающим! Отдаю просто так, как подарок! Таких условий Вы не найдёте больше нигде!Суть следующая:
Вы регистрируетесь у брокера RoboForex
и при открытии счетов указываете мой код партнера: fcns
. Всё! Теперь от каждой Вашей сделки Вы будете дополнительно получать часть средств - от 5 до 10$ за каждый наторгованный Лот
. «Дополнительно» означает, что эти выплаты идут именно бонусом к Вашим Рибейтам от Брокера, а не вместо них! То есть, Вы просто торгуете, как обычно, торгуете вручную или роботами, и будете получать бонусом часть тех средств, которые брокер заплатил бы мне, - то есть вдобавок!
Очень важно: с Вас никто не возьмёт ни копейки!
Если Вы откроете счёт не по моей реф. ссылке, то никаких дополнительных начислений получать не будете, а если по моей реф. ссылке, - то будете дополнительно получать 85% от моего заработка
. К примеру, если Вы в какой-то месяц совершите 200 сделок объёмом 100 лот, то автоматически заработаете 500-1000 долларов
дополнительно! Просто потому что Вы - мой партнёр! При этом в самой торговле Вы можете выйти в ноль или даже небольшой минус, но в итоге всё равно останетесь в хорошем плюсе именно за счет Бонуса от меня! А 200 сделок в месяц - это всего около 10 сделок в день! Для скальперов и для интрадэй трейдеров это обычная ситуация!
Получать часть средств Вы будете каждый день в автоматическом режиме по системе Auto-Rebate - Rebates клиенту
, сумма будет отражена в Вашем личном кабинете Робофорекс и доступна для снятия сразу же после зачисления! Чтобы Вы знали, средства у брокера Робофорекс выводятся мгновенно на электронные кошельки - и в течение 1-2 дней - на карты! Брокер RoboForex
- один из лучших по торговым условиям и качеству исполнения сделок: своим фондом AlmazovFund.com
я управляю со счёта именно этого брокера!
Вам выгода очевидна - Вы зарабатываете дополнительно, вообще не прилагая никаких усилий! То есть, в любой другой ситуации у любого другого брокера, по чужой реф. ссылке или вообще без неё - Вы бы ничего не заработали, а по моему коду - зарабатываете сверху, как говорится, "на халяву"! Мне выгодно так же, так как моя сеть расширяется, и чем она больше, - тем больше я зарабатываю с той суммы, которую мне платит брокер! Брокеру выгодно, так как я привожу ему клиентов, и он (брокер) готов платить за них, делясь своею прибылью! Win-Win-Win!
Надеюсь, всё понятно объяснил! Регистрируйтесь по моей реф. ссылке у брокера Робофорекс
и получайте реальные деньги (часть моей "получки") бонусом в качестве благодарности от меня на полном автомате! Я ценю тех, с кем работаю!Перейти на сайт RoboForex!