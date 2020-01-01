FX Profit Keeper - авто-закрывальщик сделок с прибылью до разворота цены!

Fx Profit Keeper - это полуавтоматический советник для MetaTrader4, который сам сопровождает и закрывает сделки. Робот работает внутри дня на таймфрейме H1.



Fx Profit Keeper - идеальный помощник при внутридневной торговле: Вы открываете сделку, а робот сам закроет ее с прибылью, сохраняя в среднем от 30-40 пунктов, - до того как цена развернется, или же, если ситуация будет подходящей, - возьмет 70 пунктов и более. Вручную работать с такой точностью и оперативностью очень сложно! Теперь задачу по закрытию сделок возьмет на себя Fx Profit Keeper!

